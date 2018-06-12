Главы МИД "четверки" поручили политдиректорам проработать формат миссии ООН в Донбассе

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Главы МИД стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) на встрече в Берлине обсудили основные аспекты урегулирования в Донбассе и поручили политдиректорам продолжить согласование ряда вопросов, прежде всего, параметров возможной миссии ООН. При этом они подчеркнули приверженность минским соглашениям как основной линии, которой нужно придерживаться в достижении поставленных целей.

Полезная дискуссия

Как заявил по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, встреча была очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. При этом он подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры "провели очень подробный, очень открытый и конструктивный диалог друг с другом". По его словам, переговоры "преследовали цель наполнить жизнью" "нормандский формат". "Мы достигли согласия по множеству вопросов", - констатировал глава МИД ФРГ.

"Пусть мы достигли взаимопонимания и не по всем вопросам, но наметили по ряду важных пунктов общий путь", призванный способствовать реализации минских договоренностей, подчеркнул он.

Приверженность "Минску"

Главы МИД "нормандской четверки" подтвердили незыблемость минских договоренностей. "Решающее значение имеет подтверждение всеми участниками сегодняшней встречи незыблемости минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся", - сказал глава МИД РФ.

Он также отметил, что считает встречи на уровне министров полезными, хотя обсуждение реализации минских соглашений идет не только в рамках внешнеполитических ведомств, но и по линии внешнеполитических советников президентов трех стран и канцлера Германии. "Эти контакты [cоветников] продолжатся, мы их активно поддержали", - заверил Лавров.

Миссия ООН в повестке

Одним из основных вопросов, которые обсуждались в ходе переговоров, было возможное размещение миссии ООН в Донбассе и ее формат.

"Обсуждали миротворцев ООН, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос. - Российская позиция предельно ясная. У нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совет Безопасности ООН и которое направлено на обеспечение ооновской охраны наблюдателей, которые работают по линии ОБСЕ".

Со своей стороны Маас сообщил, что министры договорились поручить политическим директорам стран "четверки" "проработать, как дальше вести переговоры по такой миссии и обсудить это в ближайшие недели друг с другом". "В принципе обе стороны открыты для такой миссии, но представления о том, как она будет выглядеть, каковы будут ее мандат и зона действия, далеки друг от друга", - добавил он.

При этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил, что "как только процесс реализации минских договоренностей это позволит, политические директора МИД проведут встречу". По его мнению, "дискуссии дипломатов и экспертов должны стать более интенсивными".

Американо-украинский подход противоречит "Минску"

Как отметил Лавров, Украина продолжает настаивать на американском варианте миссии ООН в Донбассе, что полностью разрушает минские договоренности. "Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые американскими и украинскими представителями о том, чтобы эту миротворческую миссию превратить в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию провозглашенных республик - Донецкой и Луганской - и сама будет решать, кого и как избирать, полностью разрушают минские договоренности, - указал министр. - Мне кажется, что французы и немцы нашу логику понимают. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий минскому комплексу мер подход будет их устраивать".

"Если у коллег есть какие-то комментарии по этому проекту резолюции, мы очень просим их направить нам письменно и в какой-то юридической форме, - подчеркнул глава МИД РФ. - Пока мы ни единого предложения о том, как изменить проект нашей резолюции не получили".

Как подчеркнул в этой связи Лавров, американские коллеги выдвигают "некие абстрактные идеи, которые не ложатся на бумагу". "И когда спецпредставитель [Госдепа] США по Украине Курт Волкер заявляет, что мяч на российской стороне <...>. Наверное, он не очень искушен в дипломатии, потому что мяч, как раз, на стороне тех, кто пытается оспорить нашу концепцию ооновской миссии в поддержку ОБСЕ и минского комплекса мер".

"Пока нам не представят конкретные поправки к конкретному проекту резолюции, который мы распространили, мы будем из этого исходить", - заключил российский министр.

Необходимость устойчивого перемирия

Министры "четверки" в очередной раз подчеркнули необходимость установления в Донбассе устойчивого перемирия и обсудили первоочередные шаги в этом направлении.

"Мы сегодня обсуждали необходимость конкретных шагов по нормализации обстановки в сфере безопасности в Донбассе, - сказал глава МИД РФ. - Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры "нормандского формата" лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах - Петровском, Золотом и Станице Луганской - будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена".

По словам Лаврова, в Петровском и Золотом такие действия были предприняты. "Однако с тех пор украинские вооруженные силы вернулись в эти так называемые серые зоны", - добавил он. "Что касается Луганска, - продолжил министр. - Мы сегодня акцентировали внимание на требовании Украины, украинского правительства, начать разведение только в случае семи дней полной тишины, полного соблюдения прекращения огня".

Глава МИД РФ заявил, что в ходе встречи были представлены факты и свидетельства того, что мониторинговая миссия ОБСЕ "более 20 раз фиксировала семидневные и более периоды полного соблюдения режима прекращения огня". "Несмотря на это украинская сторона отказывается выполнять договоренности лидеров "нормандского формата" о разведении сил и средств", - подчеркнул глава российского дипведомства.

В свою очередь глава МИД Франции подчеркнул, что стороны в ходе переговоров "договорились по шести главным пунктам". Так, по его словам, речь идет "о необходимости долговременного прекращения огня, отводе тяжелого вооружения, отводе войск в трех пилотных зонах и о разминировании всего региона". Кроме того, отметил Ле Дриан, министры условились "обеспечить условия деятельности наблюдателей ОБСЕ".

При этом он заявил, что "Франция и Германия готовы участвовать в работах по разминированию". По его словам, Париж и Берлин "намерены предоставить дополнительные средства и обеспечить необходимую экспертизу". Также глава МИД Франции призвал к лучшей защите гражданских объектов, особенно - Донецкой фильтровальной станции.

Освобождение задержанных

Как сообщил по итогам встречи в Берлине глава МИД Украины Павел Климкин, в Берлине им была поднята тема освобождения заключенных, которых он назвал "политическими". В своем комментарии для прессы украинский министр акцентировал внимание именно на этом вопросе, наряду с миссией ООН. Другие аспекты урегулирования в Донбассе в выступлении перед журналистами он детально не затрагивал.

"Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях, - подчеркнул он. - И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата - нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем акцентированно вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить".

Со своей стороны Лавров подтвердил, что эта тема была в числе обсуждаемых, но занимаются ей омбудсмены двух стран. Глава МИД РФ отметил, что пообщался с Климкиным тет-а-тет "в ходе приема перед ужином". "Мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов [РФ и Украины Владимира] Путина и [Петра] Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ в Донбассе", - сказал он.

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Путина в Китае", - сказал глава российского дипведомства.

"Специальные представители по правам человека находятся в контакте по итогам их разговора и пытаются составить дорожную карту решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", - отметил Лавров.

"Безусловно, здесь нужно проводить различия между теми, кто был арестован исключительно за свою профессию, как ваш коллега [главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл] Вышинский был на Украине обвинен в государственной измене, и теми, кто реально подозревается, обвиняется в противоправных действиях", - подчеркнул министр.