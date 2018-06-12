Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: террористы планировали осуществить серию взрывов в Мельбурне

Международная панорама
12 июня, 3:59 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 12, июня. /ТАСС

По данным Herald Sun, находящийся предположительно за пределами Австралии террорист, завербовал исполнителей будущих терактов и в течение пяти месяцев направлял им различного рода инструкции

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 12 июня. /ТАСС/. Террористы планировали осуществить серию взрывов в городе Мельбурн. Об этом во вторник сообщила газета Herald Sun.

По ее информации, находящийся предположительно за пределами Австралии террорист, используя каналы мессенджера Telegram, завербовал исполнителей будущих терактов во втором крупнейшем австралийском городе и в течение пяти месяцев направлял им различного рода инструкции.

Однако его "рекрутами" оказались члены проживающей в Великобритании семьи "охотников за джихадистами", передавшие все полученные материалы по подготовке взрывов правоохранительным органам, отметила газета, уточнив, что главными объектами для атак должны были стать здание мельбурнского рынка королевы Виктории и несколько многолюдных улиц неподалеку от него.

Представители федеральной полиции Австралии пока не комментируют это сообщение газеты, в то же время официальный представитель полиции штата Виктория (столицей которого является Мельбурн) заявил, что "правоохранительные органы ранее в этом году изучили эти данные и пришли к выводу, что они не представляют угрозы для безопасности [города]".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Сбербанк нарастил выдачу кредитов малым и средним предприятиям на 30% в 2017 году
7
Путин считает, что Мутко невозможно в нынешних условиях отправить на пенсию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости