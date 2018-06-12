СМИ: террористы планировали осуществить серию взрывов в Мельбурне

СИДНЕЙ, 12 июня. /ТАСС/. Террористы планировали осуществить серию взрывов в городе Мельбурн. Об этом во вторник сообщила газета Herald Sun.

По ее информации, находящийся предположительно за пределами Австралии террорист, используя каналы мессенджера Telegram, завербовал исполнителей будущих терактов во втором крупнейшем австралийском городе и в течение пяти месяцев направлял им различного рода инструкции.

Однако его "рекрутами" оказались члены проживающей в Великобритании семьи "охотников за джихадистами", передавшие все полученные материалы по подготовке взрывов правоохранительным органам, отметила газета, уточнив, что главными объектами для атак должны были стать здание мельбурнского рынка королевы Виктории и несколько многолюдных улиц неподалеку от него.

Представители федеральной полиции Австралии пока не комментируют это сообщение газеты, в то же время официальный представитель полиции штата Виктория (столицей которого является Мельбурн) заявил, что "правоохранительные органы ранее в этом году изучили эти данные и пришли к выводу, что они не представляют угрозы для безопасности [города]".