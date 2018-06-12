Исторический саммит: как проходит встреча Трампа и Кима в Сингапуре

Еще в конце прошлого года Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались нелицеприятными высказываниями в отношении друг друга, а мировые СМИ с тревогой наблюдали за возрастающим напряжением на Корейском полуострове.

Однако уже 12 июня два лидера как ни в чем не бывало улыбались на камеры у отеля Capella, а президент США даже несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу перед тем, как они удалились на встречу.

Саммит стал реальностью после месяцев скрытой от глаз обывателей дипломатической работы, противоречивых заявлений и активного посредничества третьих сторон (Республики Корея (РК) и Китая).

Кроме того, КНДР пошла на ряд уступок — освободила осужденных в республике за шпионаж и "враждебную деятельность" граждан США и закрыла находившийся в 189 км от границы с Россией ядерный полигон Пхунгери.