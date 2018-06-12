Исторический саммит: как проходит встреча Трампа и Кима в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пожали друг другу руки у здания отеля Capella на острове Сентоса в Сингапуре и удалились на переговоры тет-а-тет в 09:05 по местному времени (04:05 мск). Какие сложности преодолели КНДР и США на пути к встрече, какие заявления сделали лидеры двух стран и чего мир ждет от саммита — в материале ТАСС.
Еще в конце прошлого года Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались нелицеприятными высказываниями в отношении друг друга, а мировые СМИ с тревогой наблюдали за возрастающим напряжением на Корейском полуострове.
Однако уже 12 июня два лидера как ни в чем не бывало улыбались на камеры у отеля Capella, а президент США даже несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу перед тем, как они удалились на встречу.
Саммит стал реальностью после месяцев скрытой от глаз обывателей дипломатической работы, противоречивых заявлений и активного посредничества третьих сторон (Республики Корея (РК) и Китая).
Кроме того, КНДР пошла на ряд уступок — освободила осужденных в республике за шпионаж и "враждебную деятельность" граждан США и закрыла находившийся в 189 км от границы с Россией ядерный полигон Пхунгери.
Вашингтон выступает за полную и необратимую денуклеаризацию КНДР и согласие Ким Чен Ына на проведение совместных военных учений РК и США. Только в случае принятия этих требований Пхеньяном американская сторона готова идти навстречу КНДР.
Пхеньян же ожидает от США смягчения санкционного режима и его полной отмены в перспективе, а также предоставления Вашингтоном гарантий безопасности. Экономика КНДР сильно пострадала от санкционного режима, а по мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, еще и стала слишком сильно зависеть от Китая.
"Северная Корея подтвердила курс на проведение денуклеаризации Корейского полуострова. Мы хотим узнать, искренни ли эти намерения", — заявил за день до саммита госсекретарь США Майкл Помпео.
Вашингтон и Пхеньян остановились на Сингапуре не случайно — нейтральный город-государство поддерживает рабочие отношения как с Западом, так и с Востоком. Для Ким Чен Ына это "дружественная, не враждебная территория", считает Том Плант, эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований.
А по мнению эксперта по проблемам Восточной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН) Вана Цзюньшэна Сингапур "обеспечивает безопасность Трампа благодаря американскому военному присутствию".
Дональд Трамп прилетел в Сингапур 10 июня на президентском борту, после чего кортеж президента прибыл к гостинице Shangri-La, расположенной в центральной части Сингапура.
Хозяин Белого дома поселился примерно в 500 метрах от одного из самых дорогих отелей Сингапура St. Regis, в который ранее заселился лидер КНДР. В Сингапур Ким Чен Ын прибыл на предоставленном КНР самолете Boeing 747.
При этом сама встреча прошла в отеле Capella на острове Сентоса, известном своими дорогими отелями, пляжами и игорными заведениями.
"Старые практики и предубеждения были препятствиями на нашем общем пути вперед, но мы преодолели их все, сегодня мы здесь", — заявил глава КНДР перед началом переговоров тет-а-тет.
В свою очередь Дональд Трамп сказал, что ожидает от беседы с Ким Чен Ыном "прекрасной дискуссии" и "колоссального успеха".
Сразу после встречи тет-а-тет, длившейся около 48 минут, президент США заявил, что переговоры прошли "очень, очень хорошо", а к Трампу и Ким Чен Ыну присоединились госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, глава МИД КНДР Ли Ён Хо и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.
Ким Чен Ын также отметил, "многие люди в мире будут думать" о саммите США — КНДР как о "форме фантастики... из научно-фантастического фильма".
После встречи в расширенном формате обе делегации удалились на рабочий обед. Гостей кормят говяжьими ребрышками, свининой и треской.
А в 16:00 по местному времени (11:00 мск) ожидается пресс-конференция Дональда Трампа по итогам саммита.
Александр Мосесов