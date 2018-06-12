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Глава МИД Японии 13-14 июня проведет в Сеуле встречу с Помпео и южнокорейской коллегой

Международная панорама
12 июня, 4:36 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове в связи с проведением саммита США - КНДР

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно 13-14 июня посетит южнокорейскую столицу, где проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Токио.

"13-14 июня я буду находиться в Сеуле, где проведу раздельные встречи с госсекретарем США Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва", - сказал он. По словам руководителя японского МИД, также состоится встреча в трехстороннем формате.

Главной темой переговоров станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове в связи с проведением саммита США - КНДР.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время проводят встречу в Сингапуре.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
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