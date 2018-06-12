Глава МИД Японии 13-14 июня проведет в Сеуле встречу с Помпео и южнокорейской коллегой

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно 13-14 июня посетит южнокорейскую столицу, где проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео и главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Токио.

"13-14 июня я буду находиться в Сеуле, где проведу раздельные встречи с госсекретарем США Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва", - сказал он. По словам руководителя японского МИД, также состоится встреча в трехстороннем формате.

Главной темой переговоров станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове в связи с проведением саммита США - КНДР.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время проводят встречу в Сингапуре.