Министр обороны Японии: Токио ждет от КНДР не обещаний, а конкретных действий

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Япония будет сохранять режим бдительности в отношении Пхеньяна пока не убедится, что та предпринимает конкретные действия по ликвидации своего ракетно-ядерного потенциала. Об этом заявил во вторник журналистам в Токио министр обороны Ицунори Онодэра, комментируя начавшуюся в Сингапуре встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Крайне важно убедиться в том, что Северная Корея предпринимает конкретные действия в направлении полной ликвидации своего оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех видов дальности в проверяемой и необратимой форме, - сказал глава японского военного ведомства. - Исходя из опыта прошлого, мы знаем, что нельзя успокаиваться на обещаниях со стороны Пхеньяна, если они не подкреплены реальными шагами. Япония будет сохранять режим бдительности в отношении Северной Кореи до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий с ее стороны".

В настоящее время Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.