Токио надеется, что саммит США и КНДР станет шагом на пути к миру и стабильности в регионе

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Японии надеется, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына станет большим шагом на пути к установлению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы надеемся, что нынешняя встреча поспособствует прогрессу в решении ракетной и ядерной проблем, а также наиболее важного для Японии вопроса похищенных японских граждан. Кроме того, мы рассчитываем, что она станет большим шагом на пути к установлению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - сказал он.

Суга также отметил, что Токио готов оказывать содействие этому процессу.

В настоящее время Трамп и Ким Чен Ын проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что они завершатся в течение дня.