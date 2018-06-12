СМИ: Трамп заявил, что встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном прошла "очень-очень хорошо"

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "очень хорошей".

Выходя из библиотеки, где проходила их встреча тет-а-тет, американский лидер сказал журналистам: "очень, очень хорошо". Об этом сообщило издание The Straits Times.

В свою очередь агентство Yonhap сообщает, что американский президент отметил, что у них с лидером КНДР отличные отношения, они решат "большую проблему, большую дилемму".

"Я думаю, мы сможем решить проблемы прошлого и провести успешные переговоры", - также отметил американский лидер. "Я уверен, если мы будем работать вместе, то добьемся многого", - отметил он. В настоящее время Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.