Президент Южной Кореи сообщил, что не спал всю ночь в ожидании саммита КНДР - США

СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не спал всю ночь в ожидании саммита между лидерами КНДР и США, проходящим во вторник в Сингапуре. Об этом заявил глава Южной Кореи в ходе встречи с помощниками в своей резиденции в Сеуле, показанной в интернет-трансляции.

"Думаю, что внимание всего нашего народа сейчас приковано к событиям в Сингапуре. Я тоже провел бессонную ночь", - сказал Мун Чжэ Ин, отметив, что смотрел по телевидению прямую трансляцию с саммита, отложив ради этого одно из собраний.

"Вместе с согражданами искренне надеюсь, что встреча пройдет успешно и откроет новую эпоху полной денуклеаризации, мира и отношений между Южной Кореей, Северной Кореей и Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.

По мнению Мун Чжэ Ина, успех саммита станет началом "длительного процесса", цель которого - достижение безъядерного статуса Корейского полуострова и установления в регионе прочного мира. "Давняя вражда и северокорейская ядерная проблема не могут быть преодолены в ходе одной встречи лидеров [США и КНДР]", - отметил президент. "После открытия ими диалога для решения всех вопросов потребуется длительный процесс, который может продолжаться один год, два года или даже больше", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент также выразил надежду, что в ближайшем будущем состоится трехсторонний саммит с участием Юга, Севера и США, который положит формальный конец Корейской войне, завершившейся в 1953 году временным перемирием. Поэтому технически Север и Юг до сих пор находятся в состоянии войны.