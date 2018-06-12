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Президент Южной Кореи сообщил, что не спал всю ночь в ожидании саммита КНДР - США

Международная панорама
12 июня, 5:52 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, июня. /ТАСС

Мун Чжэ Ин также отложил одно из собраний, чтобы посмотреть прямую трансляцию встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не спал всю ночь в ожидании саммита между лидерами КНДР и США, проходящим во вторник в Сингапуре. Об этом заявил глава Южной Кореи в ходе встречи с помощниками в своей резиденции в Сеуле, показанной в интернет-трансляции.

"Думаю, что внимание всего нашего народа сейчас приковано к событиям в Сингапуре. Я тоже провел бессонную ночь", - сказал Мун Чжэ Ин, отметив, что смотрел по телевидению прямую трансляцию с саммита, отложив ради этого одно из собраний.

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"Вместе с согражданами искренне надеюсь, что встреча пройдет успешно и откроет новую эпоху полной денуклеаризации, мира и отношений между Южной Кореей, Северной Кореей и Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.

По мнению Мун Чжэ Ина, успех саммита станет началом "длительного процесса", цель которого - достижение безъядерного статуса Корейского полуострова и установления в регионе прочного мира. "Давняя вражда и северокорейская ядерная проблема не могут быть преодолены в ходе одной встречи лидеров [США и КНДР]", - отметил президент. "После открытия ими диалога для решения всех вопросов потребуется длительный процесс, который может продолжаться один год, два года или даже больше", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент также выразил надежду, что в ближайшем будущем состоится трехсторонний саммит с участием Юга, Севера и США, который положит формальный конец Корейской войне, завершившейся в 1953 году временным перемирием. Поэтому технически Север и Юг до сих пор находятся в состоянии войны.

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