Ким Чен Ын: саммит США - КНДР воспринимается многими как научная фантастика

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Первый в истории саммит между США и КНДР наверняка воспринимается многими людьми в мире как научная фантастика. Такое мнение высказал во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын на проходящих в Сингапуре переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

"Многие люди в мире будут думать об этом как о <...> форме фантастики <...> из научно-фантастического фильма", - сказал Ким Чен Ын Трампу перед началом встречи в расширенном составе.

Эту фразу Ким Чен Ына упомянул в своих отчетах о саммите США - КНДР пресс-пул Белого дома, несколько раз пересмотревший и переслушавший видеозапись телекомпании CNN. На этой записи лидеры двух стран после встречи один на один идут вместе в помещение для переговоров с участием своих ближайших помощников в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Ядерная программа КНДР

Ким Чен Ын по окончании встречи тет-а-тет с Трампом не стал отвечать на вопросы журналистов о готовности отказаться от ядерного оружия. Об этом проинформировал работающий на саммите пресс-пул Белого дома.

После завершения той части встречи, на которую были приглашены лишь переводчики, Трамп и Ким Чен Ын прошлись по открытому коридору и остановились перед репортерами. Коснувшись одного из вопросов, Трамп произнес фразу: "Очень, очень хорошие, прекрасные отношения".

"Ким Чен Ына спросили по меньшей мере трижды о том, откажется ли он от ядерного оружия, но он не ответил", - передают американские журналисты.

Представители вашингтонской администрации неоднократно подчеркивали, что США нацелены исключительно на окончательную и проверяемую денуклеаризацию Корейского полуострова. Встреча Трампа и Ким Чен Ына в настоящее время продолжается уже в расширенном составе.