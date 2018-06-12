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КНДР направила Республике Корея список участников переговоров на уровне генералов

Международная панорама
12 июня, 7:00 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, июня. /ТАСС

Ожидается, что стороны обсудят полное восстановление трансграничных линий связи, регулярное проведение диалога, а также создание горячей линии связи между военным командованием двух стран

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СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. КНДР направила Республике Корея список членов своей делегации, которые примут участие в двусторонних военных переговорах, запланированных на эту неделю. Об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство национальной обороны.

"Делегация из пяти человек во главе с генерал-лейтенантом Ан Ик Саном примет в четверг участие в переговорах на уровне генералов", - отмечается в сообщении. По данным агентства Yonhap News, Ан Ик Сан принимает участие в подобных встречах с 2004 года.

Встреча военных представителей Севера и Юга состоится в павильоне "Тхонъильгак" на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом в 60 км от Сеула. Делегацию Южной Кореи возглавит генерал-майор Ким До Гюн, который в министерстве обороны страны курирует межкорейские контакты. Его будут сопровождать четверо представителей оборонного ведомства и министерства объединения.

Ожидается, что в ходе переговоров - первых за десятилетие - стороны обсудят такие вопросы, как полное восстановление трансграничных линий связи, регулярное проведение диалога, а также создание горячей линии связи между военным командованием двух стран. Не исключено также, что будет затронут вопрос о совместном поиске и перезахоронении останков солдат, погибших в демилитаризованной зоне в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

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