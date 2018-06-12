Саммит в Сингапуре стал главной темой новостей в Республике Корея

СЕУЛ, 12 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Саммит КНДР - США в Сингапуре стал во вторник главным событием дня в Республике Корея.

Новостные телеканалы повторяют кадры исторического рукопожатия лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, несколько каналов с раннего утра ведут прямую трансляцию из Сингапура, где проходят переговоры. Центральные газеты также публикуют на первых страницах статьи, посвященные саммиту, под заголовками "Судьбоносный день", "Встреча столетия", "Первый шаг к миру". Встреча лидеров США и КНДР затмила главное внутриполитическое событие: местные выборы, которые пройдут 13 июня и на которых гражданам предстоит избрать губернаторов 17 провинций и мэров крупных городов.

По мнению большинства южнокорейских политологов, саммит Ким Чен Ына и Трампа привлечет множество избирателей на сторону кандидатов от правящей Демократической партии "Тобуро", поддерживающей президента Мун Чжэ Ина. По мнению граждан, благодаря его усилиям стали возможными улучшение отношений с КНДР и встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Многие жители Южной Кореи выражают удивление тому, как быстро развиваются события вокруг КНДР. "Я представить себе не мог, что увижу за одним столом президента Трампа и председателя Кима", - сказал корреспонденту ТАСС 40-летний менеджер Ан.

"Это лидеры других стран, но я чувствую радость и воодушевление, глядя на кадры встречи Кима и Трампа. Надеюсь, она принесет всем мир и спокойствие", - вторит ему 78-летняя пенсионерка по фамилии Пан.

В то же время представители и сторонники оппозиционной консервативной Корейской партии свободы выражают скептицизм относительно саммита. По их словам, если в ходе встречи от КНДР не будут получены гарантии полного, проверяемого и необратимого ядерного разоружения, то саммит "не имел никакого смысла".