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Трамп: США и КНДР подпишут совместные документы по итогам переговоров

Международная панорама
12 июня, 7:40 дата обновления: 12 июня, 7:54 UTC+3

Президент США также отметил, что встреча с лидером КНДР прошла "лучше, чем кто-либо мог ожидать"

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын

© Anthony Wallace/Pool via Reuters

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. США и КНДР подпишут совместные документы по итогам переговоров. Об этом Дональд Трамп заявил, проходя с лидером КНДР Ким Чен Ыном мимо журналистов, находившихся на территории отеля Capella, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

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После рабочего обеда лидеры вышли на прогулку вдвоем и общались без переводчиков. "Мы идем на подписание", - сказал Трамп, когда главы государства проходили мимо журналистов.

Когда представители прессы попросили его пояснить, что именно они собираются подписывать, президент США предложил им подождать. "Объявим через несколько минут", - уточнил он.

"Встреча прошла гораздо лучше, чем кто-либо ожидал", - добавил также президент США.

По данным телеканала CNN, Трамп и Ким Чен Ын отметят в заявлении достигнутый во время консультаций прогресс. По словам его источника из числа официальных лиц, лидеры США и КНДР также выскажутся в данном документе за продолжение совместной работы. Источник отметил, что не станет приводить положения данного заявления прежде, чем они будут оглашены Трампом.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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