CNN: в КНДР добивались, чтобы страна была представлена равной США на саммите в Сингапуре

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Северокорейская сторона при подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре уделяла большое внимание тому, чтобы государства были представлены, как равные. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источника из числа официальных лиц США, представители КНДР хотели, чтобы две страны были представлены "как равные". Это якобы касалось "церемонии и обеспечения безопасности" и всего того, как происходящее в Сингапуре "преподносится миру". "Северокорейцы отнеслись к этому очень чувствительно", - отметил источник.

По сведениям телеканала, американская сторона по большей части согласилась удовлетворить запросы Пхеньяна. Они касались, в частности, числа официальных лиц с каждой из сторон на двусторонних встречах, а также количества флагов государств во время церемонии, посвященной прибытию лидеров.

Источники телеканала полагают, что запросы со стороны Пхеньяна относительно "паритета" между странами имели место, в частности, "в ситуациях, где это могло не быть обосновано с точки зрения логистики". В публикации отмечается, что логотип саммита был разработан американской стороной, а представители КНДР его утвердили.

Руководители США и КНДР сначала провели встречу один на один продолжительностью около 38 минут вместо отводившихся на нее 45. В ней, помимо Ким Чен Ына и Дональда Трампа, принимали участие только двое переводчиков. Затем состоялись переговоры в расширенном составе, длившиеся около полутора часов. По их окончании делегации, к которым добавилось еще несколько участников, направились на рабочий обед.