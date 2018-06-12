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МИД Финляндии: встреча Трампа и Ким Чен Ына открывает окно для их будущих переговоров

Международная панорама
12 июня, 8:34 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 12, июня. /ТАСС

Глава ведомства Тимо Сойни при этом не исключил, что все еще "может пойти в драматичном направлении"

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июня. /ТАСС/. Встреча в Сингапуре между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном открывает возможности для начала переговорного процесса между двумя странами. Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала MTV3 глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

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"Если начнется переговорный процесс, для него будет определена повестка дня - это будет уже большим достижением, поскольку ситуация была напряженной, даже опасной. И все еще возможно, все может пойти в драматичном направлении", - отметил он. "Но, однако, сегодня было открыто такое окно [для их переговоров]", - считает Сойни.

В настоящее время Ким Чен Ын и Дональд Трамп проводят переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса. Ожидается, что эта встреча завершится в течение дня.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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