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Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита

Международная панорама
12 июня, 8:40 дата обновления: 12 июня, 8:42 UTC+3

Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит

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 YouTube/ТАСС

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит, передает корреспондент ТАСС.

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По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал он. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.

Он пообещал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". "Процесс начнется очень, очень быстро", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян "будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь". "Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор", - отметил лидер Соединенных Штатов. "Думаю, обе стороны будут удивлены результатами. На это потребовалось много доброй воли и труда", - подчеркнул Трамп.

По словам лидера Соединенных Штатов, ему крайне понравилась встреча с Ким Чен Ыном. "Мы провели прекрасное время вместе. Прекрасные отношения", - сказал он. Трамп назвал Ким Чен Ына чрезвычайно одаренным человеком, который любит свою страну. Трамп, слова которого приводит агентство Associated Press, сказал, что Ким Чен Ын - "очень талантливый" человек и "очень умный переговорщик". По словам президента США, лидер КНДР "очень сильно любит свою страну".

Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. "Безусловно", - сказал Трамп. На пресс-конференции в прошлый четверг президент США заявил, что готов направить Ким Чен Ыну приглашение нанести визит в США, если саммит пройдет успешно. На уточняющий вопрос, планирует он в таком случае вести дальнейшие переговоры с Ким Чен Ыном в официальной резиденции в Вашингтоне или в своем поместье Mar-a-Lago (штат Флорида), Трамп ответил, что пока готов "начать с Белого дома".

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Президент США также заявил, что встретится с лидером КНДР еще "много раз". "Мы встретимся [еще] много раз", - отметил Трамп. Он поблагодарил госсекретаря Майкла Помпео и американских дипломатов за проделанную работу.

Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита. "Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась", - сказал Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что КНДР и США решили "оставить прошлое" и "находятся на пороге нового".

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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