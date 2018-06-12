СМИ: минюст США расследует связи Рогозина и Национальной стрелковой ассоциации

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США в ходе расследования утверждений о вмешательстве России в выборы 2016 года изучает возможные связи бывшего вице-премьера, а ныне главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с американской Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об этом сообщила в понедельник информационная служба McClatchy со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По их сведениям, Рогозин и генеральный директор благотворительного фонда Святителя Василия Великого Сергей Рудов во время избирательной кампании 2016 года встречались с представителями NRA. Следователи изучают эти предполагаемые контакты параллельно с расследованием утверждений о том, что заместитель председателя Банка России Александр Торшин якобы незаконно направлял через ассоциацию деньги на финансирование избирательного штаба Трампа.

Как утверждает McClatchy, Рогозин и Рудов проводили встречи с представителями NRA преимущественно в Москве, в том числе и в декабре 2015 года. Портал также отмечает, что данным вопросом заинтересовался и спецкомитет по разведке Сената Конгресса.

В США является уголовным преступлением перечисление и использование финансовых средств из иностранных источников на нужды избирательных кампаний. NRA пожертвовали предвыборному штабу республиканца $30 млн. При этом демократы из юридического комитета Сената выступили ранее с утверждением, что Россия якобы "могла также использовать NRA, чтобы тайно финансировать кампанию Трампа".

Торшин и Рогозин находятся в санкционном списке США.