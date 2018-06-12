Советник президента Южной Кореи: ликвидация ядерного потенциала КНДР займет 10 лет

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Полная ликвидация ракетно- ядерного потенциала КНДР займет как минимум 10 лет и потребует существенного вознаграждения для Пхеньяна, включая подписание договора о ненападении с Вашингтоном. Такое мнение в опубликованном во вторник интервью японской газете Nikkei высказал специальный советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Вопрос об угрожающем Республике Корея, США и Японии северокорейском ядерном оружии, радиоактивных материалах и межконтинентальных баллистических ракетах может быть решен за два с половиной года, - считает он. - Однако вместе с ликвидацией соответствующих объектов весь процесс может быть закончен за 10 лет".

"Однако в обмен, - сказал советник президента, - Северная Корея требует три вида гарантий - политические, военные и экономические. Вопрос заключается в том, что в этом плане предложат США".

Конкретно, по мнению советника, Пхеньян, видимо, потребует установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами, заключения с ними Договора о ненападении и неприменении ядерного оружия, а также согласия на прием КНДР в Международный валютный фонд и Азиатский банк развития. Это, в частности, откроет для Пхеньяна возможности получения финансирования на выгодных условиях.

Во вторник в Сингапуре состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она завершилась подписанием совместного документа.