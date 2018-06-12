В Сингапуре Ким Чен Ын отказался от ручки организаторов для подписания документа

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался использовать ручку для подписания документов, которую предоставила сингапурская сторона. Вместо этого он взял ту, что дала ему сестра Ким Ё Чжон, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

После того, как лидер КНДР сел за стол, к нему сразу же подошла его младшая сестра и дала ему ручку. Ким Чен Ын не притронулся к той, что лежала на столе рядом с папкой.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ, содержание которого, однако, пока официально не раскрывалось.