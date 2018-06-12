США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Об этом говорится в документе, который лидер КНДР Ким Чен Ын подписал во вторник совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре.

Глава вашингтонской администрации показал журналистам документ. Им удалось сфотографировать его.

Трамп "берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности, председатель [Государственного совета] Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова", отмечается в документе.

В документе также говорится, что США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. "США и КНДР обязуются установить новые американо-северокорейские отношения в соответствии с желанием мира и процветания, [которое исходит от] народов двух стран", - говорится в документе.

Как отмечается в документе, лидеры двух государства "провели всеобъемлющий, углубленный и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений между США и КНДР и построением прочного и стабильного мира на Корейском полуострове". Трамп и Ким Чен Ын "убеждены в том, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать миру и процветанию Корейского полуострова и всего мира", и "признают, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова".

Как следует из документа, стороны признают, что "первый в истории саммит США - КНДР был эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий". Трамп и Ким Чен Ын "обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений".

Стороны обязались в кратчайшие сроки провести переговоры глав внешнеполитических ведомств. "США и КНДР обязались как можно скорее продолжить переговоры на уровне госсекретаря США Майкла Помпео и соответствующего высокопоставленного представителя КНДР", - говорится в документе.

Вашингтон и Пхеньян также взяли на себя обязательства по возвращению останков военнопленных, речь идет в том числе и о "немедленной репатриации" уже идентифицированных останков. "США и КНДР взяли на себя обязательства по возвращению останков военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных", - сказано в документе.

Трамп назвал данный документ "очень важным" и "довольно всеобъемлющим".

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны.