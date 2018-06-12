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Климкин заявил о возможной встрече "четверки" на уровне глав государств в ближайшее время

Международная панорама
12 июня, 10:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Глава МИД Украины отметил, что такой саммит "должен быть надлежащим образом подготовлен"

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины считает возможным проведение встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне глав государств в ближайшее время. Заявление главы внешнеполитического ведомства во вторник приводит агентство УНИАН.

"Мы сегодня говорили о важности такой встречи в ближайшее время. Мы не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение решения глав государств, - цитирует его агентство. - Когда у нас будет такая логика, конечно, мы можем приблизиться к саммиту. Планы провести такой саммит в ближайшее время есть, но саммит должен быть надлежащим образом подготовлен".

Встреча глав МИД "нормандской" четверки состоялась в понедельник, 11 июня, в Берлине. Министры обсудили тему возможной миссии ООН, гуманитарную проблематику, в том числе освобождение удерживаемых лиц, а также вопросы безопасности и выполнение "формулы Штайнмайера".

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Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер Климкин, Павел Анатольевич
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