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Встреча экспертов стран прикаспийских государств пройдет в Астане 18-19 июня

Международная панорама
12 июня, 10:15 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 12, июня. /ТАСС

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что эта встреча станет подготовительной для предстоящего саммита глав государств

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АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Рабочая встреча экспертов стран прикаспийских государств пройдет в Астане 18-19 июня. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"18-19 июня в Астане пройдет встреча экспертов стран прикаспийских государств. Будут согласовываться вопросы, пройдет считка текстов соглашений", - рассказал Тлеуберди.

По его словам, эта встреча станет подготовительной для предстоящего саммита глав прикаспийских государств, который планируют провести в августе этого года в Актау. "Дата пока еще точно не известна, мы еще приглашений не рассылали. Мы ждем официального подтверждения от всех участников об их готовности провести саммит", - пояснил вице-министр.

Он отметил, что решение провести саммит в Актау, а не в Астане, как ранее планировалось, связано с тем, что "два последних саммита проходили в Баку и Астрахани, и соответственно мы тоже решили, чтобы саммит состоялся на каспийском побережье".

"В повестке саммита обсуждение сотрудничества на Каспии, предполагается подписание 5-6 различных соглашений по транспорту, по торгово-экономическим отношениям, их окончательные тексты сейчас согласовываются", - сказал Тлеуберди. Он пояснил, что проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря будет представлен президентам прикаспийских стран. "Его вынесут главам государств на обсуждение, и экспертная группа доложит о состоянии данного документа", - отметил дипломат.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году.

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