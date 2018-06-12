МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины призвало немецкое издание Deutsche Welle внести правки в статью, где конфликт в Донбассе назван гражданской войной. Об это заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" на Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - написала она в Twitter. Беца также отметила, что МИД ожидает "разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом".

Речь идет о статье, которая была опубликована 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle, она посвящена переговорам глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине. В статье говорится о том, что эта встреча может предполагать возобновление усилий российской и украинской сторон "по разрешению гражданской войны на востоке Украины".

Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась в понедельник, 11 июня, в Берлине.