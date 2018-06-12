Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе

Международная панорама
12 июня, 10:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

В дипведомстве заявили, что конфликт является "продолжающейся российской агрессией против Украины", а не "гражданской войной", как написало издание

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины призвало немецкое издание Deutsche Welle внести правки в статью, где конфликт в Донбассе назван гражданской войной. Об это заявила во вторник пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

"Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про "гражданскую войну" на Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины", - написала она в Twitter. Беца также отметила, что МИД ожидает "разъяснения и исправления статьи в соответствии с международным правом".

Речь идет о статье, которая была опубликована 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle, она посвящена переговорам глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине. В статье говорится о том, что эта встреча может предполагать возобновление усилий российской и украинской сторон "по разрешению гражданской войны на востоке Украины".

Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась в понедельник, 11 июня, в Берлине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Путин считает, что Мутко невозможно в нынешних условиях отправить на пенсию
7
МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости