Казахстан готов продолжить предоставление площадки в Астане для переговоров по Сирии

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Казахстан готов продолжить предоставление площадки в Астане для проведения международных встреч по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"С нашей стороны мы готовы продолжать предоставлять площадку, потому что астанинская площадка себя очень хорошо зарекомендовала, об этом говорят и в ООН, и в Женеве. Мы готовы предоставлять эту площадку, то есть если стороны согласятся, то они встретятся здесь", - сказал Тлеуберди.

По его словам, проведение международной встречи по Сирии в Астане после переговоров по этому вопросу в Сочи "вполне возможно".

Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 14-15 мая. Страны - гаранты перемирия в арабской республике (Россия, Иран и Турция) условились провести следующую встречу в Сочи в июле.