Япония надеется, что КНДР изменит свою политику после саммита с США

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Японии надеется, что по итогам состоявшегося саммита КНДР как ответственный член международного сообщества изменит свою политику. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы надеемся, что Северная Корея по итогам состоявшейся встречи как обладающий ответственностью член международного сообщества изменит свою политику", - сказал он.

По его словам, Вашингтон уже проинформировал Токио о результатах саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, содержание которого, однако, официально еще раскрывалось. Согласно документу, с которым ознакомились журналисты из США, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.