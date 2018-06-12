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МИД Японии: процесс денуклеаризации КНДР может занять несколько десятилетий

Международная панорама
12 июня, 10:59 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

При этом Таро Коно добавил, что уничтожение ядерного оружия и вывод из строя связанных с ним объектов много времени не займут

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Осуществление процесса полной денуклеаризации КНДР, включающего в себя ликвидацию ядерных объектов, может занять несколько десятилетий. Такое мнение выразил во вторник глава МИД Японии Таро Коно в ходе заседания комитета по обороне и внешней политике верхней палаты парламента страны.

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"Существуют несколько составляющих денуклеаризации. Чтобы полностью ликвидировать ядерные объекты, может понадобиться несколько десятилетий. Однако много времени не займут уничтожение ядерного оружия и вывод из строя связанных с ним объектов", - приводит его слова телеканал NHK.

Также министр отметил, что Япония готова оказать необходимую поддержку, если в КНДР прибудет инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры в гостинице Copella на острове Сентоса, который примыкает к континентальной части Сингапура. В подписанном по итогам встречи документе, в частности, говорится, что Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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