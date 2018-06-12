Китай продолжит играть конструктивную роль на фоне сближения лидеров КНДР и США

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в продвижении мирного диалога по урегулированию ситуации на Корейском полуострове на фоне позитивных шагов по сближению, предпринятых в Сингапуре лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Международное сообщество уделяет большое внимание встрече лидеров КНДР и США в Сингапуре. Как отметил министр иностранных дел Китая Ван И, противостояние между этими странами длилось более полувека. В то же время Ким Чен Ын и Трамп способны поддерживать друг с другом диалог на равноправных условиях. Сам этот факт имеет важное позитивное значение и означает начало нового исторического этапа", - сказал Гэн Шуан.

"Китайская сторона высказывает одобрение по этому поводу, выступая в поддержку подобного процесса, поскольку он соответствует ожиданиям Пекина. Китай продолжит оказывать этому конструктивное содействие", - добавил представитель МИД КНР.

По его словам, власти Китая надеются, что Пхеньян и Вашингтон отбросят в сторону разногласия, укрепят взаимное доверие и предпримут дальнейшие конструктивные шаги, которые заложат основу для мира и стабильности на Корейском полуострове.

Санкции в отношении КНДР

Представитель МИД КНР добавил, что санкции международного сообщества в отношении КНДР могут быть смягчены в связи с позитивными изменениями, которые произошли в последнее время в отношениях США и КНДР на высшем уровне.

"Санкции международного сообщества в отношении КНДР должны претерпевать изменения по мере того, как Пхеньян будет следовать соответствующим резолюциям. Это также означает возможность приостановки или полной отмены санкций", - отметил он.

Дипломат также напомнил, что китайская сторона "неизменно и неукоснительно придерживается резолюций, утвержденных Советом Безопасности ООН".

Содействие в организации авиаперелетов Ким Чен Ына

Китайские власти намерены оказывать лидеру КНДР Ким Чен Ыну содействие в организации авиаперелетов и заблаговременно проинформируют СМИ о его визите в Китай, добавил Гэн Шуан.

"Китайский авиаперевозчик [Air China] продолжит предоставлять услуги делегации КНДР в соответствии с запросом северокорейской стороны, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов. - В случае, если действительно будет такой визит, либо взаимодействие на высоком уровне, мы своевременно вас [СМИ] об этом известим".