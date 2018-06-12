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Абэ готов вести прямые переговоры с Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных граждан

Международная панорама
12 июня, 11:09 UTC+3 ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга добавил, что эта проблема имеет первостепенное значение для Японии

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ полон решимости вести прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных граждан. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Япония намерена напрямую обсуждать эту тему с Северной Кореей. Премьер Абэ полон решимости провести прямые переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В этом нет никаких изменений", - сказал он, комментируя итоги встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Суга также добавил, что проблема похищенных граждан имеет для Японии первостепенное значение.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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