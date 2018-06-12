Deutsche Welle по требованию Киева убрала из статьи слова о гражданской войне в Донбассе

ТАСС, 12 июня. Немецкое СМИ Deutsche Welle после требований со стороны украинского МИД исправило статью, в которой конфликт в Донбассе был назван гражданской войной. Об этом сообщается в Twitter англоязычной версии сайта Deutsche Welle.

"Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание", - говорится в сообщении.

В новой редакции из текста исчезла формулировка "гражданская война", а ситуация в Донбассе теперь названа "конфликтом на Украине". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter заявила, что это "маленькая, но важная победа".

Ранее во вторник внешнеполитическое ведомство Украины потребовало от Deutsche Welle внести правки в соответствующую статью. Такую формулировку в МИД Украины считают "неприемлемой".

Публикация появилась на англоязычной версии Deutsche Welle 11 июня. Она была посвящена переговорам глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.