Минобороны Польши надеется, что договоренности Трампа и Ким Чен Ына реализуются

ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Польши надеется, что договоренности, достигнутые на переговорах лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, будут реализованы. Об этом заявил во вторник в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны республики Войчех Скуркевич.

По его мнению, подписание документа о денуклеаризации Корейского полуострова - "это очень важная информация". Политик выразил надежду, что эти декларации "перейдут в дела".

Замминистра отметил, что ядерные испытания КНДР на протяжении последних лет были большой проблемой. "Без сомнения, это особое оружие в руках безответственных людей может быть опасно для всего мира", - подчеркнул он.