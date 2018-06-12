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Минобороны Польши надеется, что договоренности Трампа и Ким Чен Ына реализуются

Международная панорама
12 июня, 12:01 дата обновления: 12 июня, 12:02 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 12, июня. /ТАСС

Заместитель министра обороны республики Войчех Скуркевич отметил, что ядерные испытания КНДР на протяжении нескольких лет были большой проблемой

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ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Польши надеется, что договоренности, достигнутые на переговорах лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, будут реализованы. Об этом заявил во вторник в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны республики Войчех Скуркевич.

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По его мнению, подписание документа о денуклеаризации Корейского полуострова - "это очень важная информация". Политик выразил надежду, что эти декларации "перейдут в дела".

Замминистра отметил, что ядерные испытания КНДР на протяжении последних лет были большой проблемой. "Без сомнения, это особое оружие в руках безответственных людей может быть опасно для всего мира", - подчеркнул он.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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