Трамп заявил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но могут быть сняты

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Принятые ранее санкции в отношении КНДР пока останутся в силе, однако в перспективе могут быть сняты. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

"В течение некоторого промежутка времени санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе. Мы мечтаем о будущем, когда все корейцы будут жить вместе в гармонии, их надежды будут возрождены", - сказал президент США, отметив, что санкции не могут быть сняты без существенного улучшения ситуации с правами человека в этой стране.

Он дал понять, что Вашингтон "держит наготове около 300 новых санкций в отношении" КНДР. "Нехватка времени не позволила нам включить подробности, связанные с шагами по денуклеаризации Северной Кореей, в итоговый документ, но они есть", - добавил он.

Вместе с тем он хотел бы в перспективе снять все ограничения. По его словам, "усиление санкций против КНДР перед саммитом с Ким Чен Ыном было бы неуважением к нему".

"Санкции будут сняты тогда, когда мы удостоверимся, что ядерного оружия больше нет. Санкции сыграли важную роль", - сказал он. "Как вы знаете, и я уже об этом говорил, сейчас санкции останутся. Но в определенный момент я бы хотел, чтобы они были сняты", - добавил он.

Уничтожение полигонов

Ким Чен Ын сообщил Трампу, что северокорейские власти уже начали уничтожать полигоны для испытания ракетных двигателей.

"Председатель Ким Чен Ын сказал мне, что Северная Корея уже уничтожает главные площадки по испытанию ракетных двигателей. Этого нет в подписанном сегодня документе, - сообщил Трамп. - Мы пришли к этой договоренности после подписания. Это важно, что полигоны и ракеты, которые они испытывали, будут уничтожены очень скоро".

Он выразил уверенность, что перед КНДР откроются безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия. "Нет ограничений тому, что может достичь КНДР, когда она откажется от своего ядерного оружия, задействует торговлю и связи с миром", - сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что не угрожал Ким Чен Ыну военными действиями в случае невыполнения Пхеньяном обязательств по денуклеаризации.

"Нет, никаких угроз с моей стороны не было", - ответил он на соответствующий вопрос. В то же время Трамп дал понять, что США "держат наготове около 300 новых санкций в отношении" КНДР. "Нехватка времени не позволила нам включить подробности, связанные с шагами по денуклеаризации Северной Кореей, в итоговый документ, но они есть", - добавил он.

Темы саммита

На встрече президента США и Ким Чен Ына обсуждалась проблема прав человека, а также вопрос похищенных японских граждан.

"Да, мы обсуждали вопрос прав человека, и он будет обсуждаться в дальнейшем", - сказал он, отметив, что этой теме было уделено не так много времени, как денуклеаризации. "Мы также поднимали вопрос похищенных японских граждан", - добавил Трамп.

Он назвал встречу продуктивной и честной. "Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за первый серьезный шаг к светлому будущему его народа, - сказал президент США. - Моя встреча с председателем Ким Чен Ыном была честной, прямой и продуктивной".

Прекращение военных учений

Трамп пообещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова.

"Мы остановим эти военные учения", - сказал Трамп. Он добавил, что, хотя Южная Корея и оплачивает часть расходов по их проведению, "этого недостаточно, и [учения] обходятся в США в миллиарды долларов".

Президент США заявил, что признает ошибочность своего подхода к решению проблемы КНДР, если он провалится. "Я скажу: "Я был неправ". Конечно, такое сложно представить, но я что-нибудь придумаю. Придумаю способ, как это признать", - отметил он.