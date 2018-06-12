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Трамп заявил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном тему американских войск в Южной Корее

Международная панорама
12 июня, 11:24 дата обновления: 12 июня, 12:25 UTC+3

При этом на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита президент США заявил, что Вашингтон прекратит военные учения в районе Корейского полуострова

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не обсуждал на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном тему возможного сокращения численности американского воинского континента в Республике Корея. Трамп рассказал об этом в интервью телеканалу ABC.

"Мы не обсуждали это, нет, но мы не собираемся играть в военные игры", - отметил президент. Он заявил, что считает эти "военные игры" "очень провокационными" и "очень дорогими". "Мы прекращаем играть в эти военные игры. Мы тратим на это целое состояние", - сказал Трамп.

При этом на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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