США не будут предоставлять статус беженца жертвам бытового насилия и преступности

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. США не будут больше предоставлять статус беженца иммигрантам-жертвам преступных банд или бытового насилия. Об этом объявил в понедельник министр юстиции и он же генпрокурор страны Джефф Сешнс.

"Заявления иностранных лиц о том, что они пострадали в результате бытового насилия или нападений преступных групп, не будут больше рассматриваться в качестве оснований для предоставления убежища в США", - отметил он в распространенном заявлении. "Тот факт, что в той или иной стране есть проблемы с противодействием отдельным преступлениям, таким как бытовое насилие или бандитизм, не может служить основанием для предоставления статуса беженца", - добавил Сешнс.

На встрече в Вашингтоне в понедельник с судьями, занимающимися иммиграционными вопросами, Сешнс напомнил, что в США есть закон, в котором "четко оговаривается, что право на убежище имеют те, кто вынужден покинуть свою страну из-за преследований или угрозы преследования по расовым, религиозным, национальным или политическим мотивам". "Предоставление убежища в США никогда не преследовало цель избавить от всех, в том числе серьезных, проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день по всему миру, - продолжил министр. - Следует вернуться к соблюдению закрепленных в законе принципов предоставления статуса беженца. Люди в других странах должны ясно понимать, какие у нас действуют правила, и тогда уменьшится число незаконных иммигрантов и количество заявлений на получение убежища в США".

Программа приема беженцев была одобрена Конгрессом в 1980 году. Закон наделил президента страны полномочиями устанавливать ежегодную квоту приема беженцев.

Ужесточение иммиграционной политики США

Ранее газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента, сообщила, что США при президенте Дональде Трампе приняли чуть более 29 тыс. беженцев, что является самым низким показателем за последние 15 лет. При президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год. В 2016 году в Америку по этой программе перебрались почти 95 тыс. человек. При Рональде Рейгане в 80-е годы прошлого века квота достигала 217 тыс. человек.

Трамп еще во время предвыборной кампании дал обещание ужесточить иммиграционную политику страны. Уже через неделю после вступления в должность президента, что произошло 20 января 2017 года, он подписал документ, нацеленный, по его словам, на "укрепление общественной безопасности внутри США". Указ, в частности, предписывал приостановить программу приема беженцев на 120 дней, чтобы проанализировать существующие процедуры проверки личных данных вынужденных переселенцев. Как утверждал президент, под видом беженцев в страну могут проникать террористы.

В октябре прошлого года Трамп поставил подпись под указом, устанавливающим квоту на прием не более 45 тыс. беженцев в 2018 финансовом году (завершится 30 сентября). При этом, указала "Ю-Эс-Эй тудей", были введены ограничения, фактически лишающие возможности перебраться в США по программе беженцев граждан 11 стран - Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии и Йемена. Примечательно, что доля жителей этих стран в общем числе беженцев, принятых в США в 2017 финансовом году, составила 44%, заметила газета.

Безопасность превыше всего

Согласно разъяснениям Белого дома, из стран Африки планируется принять не более 19 тыс. беженцев, Восточной Азии - 5 тыс., Европы и Центральной Азии - 2 тыс., стран Латинской Америки и Карибского бассейна - 1,5 тыс., Ближнего Востока и Южной Азии - 17,5 тыс. Трамп также разрешил госсекретарю при необходимости переносить неиспользованные квоты с одного региона на другой.

Представители администрации Трампа подчеркивают, что "главная задача - обеспечить прием только тех беженцев, которые имеют право на такого рода защиту и не представляют угрозу для безопасности нашей страны". "Лица, претендующие на статус беженца, будут проходить комплексные проверки как до приезда в США, так и по прибытии в страну, - указал один из них. - Мы продолжим работу по введению новых правил проверок и механизмов повышения безопасности при приеме беженцев".

В частности, от беженцев будут требовать сообщить свои адреса проживания, номера телефонов, адреса электронной почты за последние десять лет, а не за пять лет, как это было принято до сих пор. Им также надо будет указывать номера телефонов и адреса электронной почты всех своих близких родственников, а не только тех, кто имеет связи с США.