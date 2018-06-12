Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о ликвидации некоторых ракетных полигонов

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о ликвидации ряда северокорейских полигонов для испытания баллистических ракет. С таким заявлением глава Белого дома выступил во вторник в интервью телеканалу ABC.

Говоря о подписанном лидерами совместном заявлении, он отметил: "Это замечательный документ". При этом он добавил, что у Вашингтона и Пхеньяна были договоренности и помимо тех, о которых говорится в совместном заявлении. "Они также очень важны", - сказал Трамп.

"Мы избавимся от определенных комплексов для баллистических ракет и ряда других вещей", - пояснил президент США. Он добавил, что более подробно об этом будет рассказано позже. Говоря о северокорейской стороне, Трамп отметил: "Они будут делать заявления в течение нескольких дней относительно других полигонов. Они избавятся от полигонов".

"Он прекратит [ракетные] испытания, - подчеркнул Трамп, говоря о Ким Чен Ыне. - Он уже прекратил". "Он настроен на то, чтобы больше этого не делать, - сказал президент США. - Этого больше не произойдет".

"Я ему верю"

Трамп доверяет Ким Чен Ыну и полагает, что установил с ним хорошие отношения.

"Я в жизни заключил много сделок со многими людьми, и иногда те, кому ты меньше всего доверяешь, оказываются самыми достойными, а те, кому веришь, оказываются недостойными", - сказал Трамп. "Да, я ему верю", - добавил американский лидер. Трамп, однако, не исключил, что через год может выясниться, что это было ошибкой. "Такое всегда возможно", - констатировал он.

"Он верит мне, я так считаю", - заявил Трамп. "Думаю, он верит мне, а я верю ему", - подчеркнул он. Американский лидер также констатировал, что у него установились "довольно хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

При этом президент отрицательно ответил на вопрос, считает ли он себя и Ким Чен Ына равными. "Нет, я так не думаю", - отметил он. В то же время Трамп подчеркнул, что Ким Чен Ын у себя в стране обладает очень большой властью.

Глава Белого дома также заявил, что разговаривал с лидером КНДР до саммита в Сингапуре.

"В течение последних нескольких месяцев мы обсуждали [разные] вопросы", - отметил президент. Отвечая на вопрос журналиста, разговаривал ли он лично с северокорейским лидером, Трамп сказал: "Я говорил, да, я говорил с ним. Я говорил с большим числом его людей".

В пример он привел встречу в Белом доме с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем 1 июня. Трамп подчеркнул, что обе стороны находятся в процессе "развития довольно хороших отношений".

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура.