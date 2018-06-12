Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лех Валенса похвалил Дональда Трампа за разрушение устаревших устоев

Международная панорама
12 июня, 12:18 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 12, июня. /ТАСС

Экс-президент Польши отметил, что основной вопрос заключается в том, сможет ли президент США построить новую мировую систему, а также на каких фундаментах и основах он это сделает

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса считает, что президент США Дональд Трамп прав в своем стремлении разрушить старое, но пока не показал, что намерен построить на его руинах. Такое мнение бывший польский лидер высказал во вторник в эфире телеканала Polsat, комментируя состоявшийся в Сингапуре саммит КНДР - США.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Я рад, что этот саммит случился. У мира нет другого выбора. Нужно ликвидировать угрозу", - сказал Валенса.

"Дональд Трамп разрушает нездоровые, не подходящие для современности устои. За это ему похвала", - указал политик.

На вопрос о возможности присуждения Трампу Нобелевской премии мира, Валенса ответил сдержанно. "Вопрос заключается в том, сможет ли он построить новую мировую систему, на каких фундаментах, на каких экономических основах", - отметил он. "Если ему удастся что-то такое построить, он будет великим. Пока же он только рушит", - констатировал Валенса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Валенса, Лех Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: КНДР в формулировках гарантий безопасности от США будет бороться за каждую букву
2
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
Deutsche Welle по требованию Киева убрала из статьи слова о гражданской войне в Донбассе
6
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
7
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости