Лех Валенса похвалил Дональда Трампа за разрушение устаревших устоев

ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса считает, что президент США Дональд Трамп прав в своем стремлении разрушить старое, но пока не показал, что намерен построить на его руинах. Такое мнение бывший польский лидер высказал во вторник в эфире телеканала Polsat, комментируя состоявшийся в Сингапуре саммит КНДР - США.

"Я рад, что этот саммит случился. У мира нет другого выбора. Нужно ликвидировать угрозу", - сказал Валенса.

"Дональд Трамп разрушает нездоровые, не подходящие для современности устои. За это ему похвала", - указал политик.

На вопрос о возможности присуждения Трампу Нобелевской премии мира, Валенса ответил сдержанно. "Вопрос заключается в том, сможет ли он построить новую мировую систему, на каких фундаментах, на каких экономических основах", - отметил он. "Если ему удастся что-то такое построить, он будет великим. Пока же он только рушит", - констатировал Валенса.