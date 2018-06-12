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СМИ: полиция проводит допрос Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме

Международная панорама
12 июня, 12:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 12, июня. /ТАСС

Это уже третий допрос премьер-министра Израиля в 2018 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Следователи израильской полиции прибыли во вторник в резиденцию премьер-министра Израиля и начали очередной допрос Биньямина Нетаньяху по так называемому делу 4000. Об этом сообщает газета Haaretz.

В рамках дела 4000 следователи проверяют подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом Walla!, который принадлежит коммуникационному гиганту. В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, который подозревается в том, что находился в коррупционных отношениях с Шаулем Эловичем, которому принадлежит "Безек".

Это уже третий допрос Нетаньяху в 2018 году. Полицейские в марте уже задавали вопросы в отношении дела 4000 премьеру в его резиденции.

В 2017 году следователи семь раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по так называемым делам 1000 и 2000, в рамках которых полиция выясняла подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и о предполагаемых попытках влияния на редакционную политику газеты "Едиот ахронот".

13 февраля 2018 года полиция выступила с заявлением, что считает собранные доказательства достаточными для предъявления премьер-министру обвинений по этим двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должен принять генеральный прокурор еврейского государства Авихай Мандельблит на основании материалов проведенного полицией расследования.

Глава кабинета ранее уже отверг все обвинения в свой адрес по делам 1000 и 2000, которые изначально были озвучены в ряде СМИ. В отношении дела 4000 ранее в этом году он заявил, что "происходящее переходит все границы", так как "выдвигаются два бредовых и лживых обвинения". По словам Нетаньяху, это часть ведущегося против него в последние годы преследования.

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