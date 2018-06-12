Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Об этом сообщил во вторник президент Украины Петр Порошенко.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - написал он на своей странице в Facebook.

Его пресс-секретарь Святослав Цеголко подтвердил, что Украина уже направила соответствующий документ в суд ООН.

По словам Порошенко, в меморандуме "содержится невероятное для практики суда количество доказательств".

При этом глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что текст меморандума изложен на 17,5 тыс. страниц. "Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в Международном суде ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", - написал он на своей странице в Twitter.

Иски против РФ в суде ООН

Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Украинская сторона также обратилась с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности, потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

В своем иске Украина, в частности, утверждает, что с 2014 года РФ якобы усилила свое вмешательство в украинские дела "путем военного вторжения на Украину", "финансирования террористических актов", а также в Крыму "захватила часть украинской суверенной территории военной силой", и на этих территориях "проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке".

В связи с этим Украина требует признать Россию виновной в "спонсировании терроризма", обязать прекратить все формы поддержки провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения в городах Донбасса.

Международный суд ООН 19 апреля частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

Суд также установил для Украины срок подачи меморандума по этому делу до 12 июня 2018 года.

Комментируя это решение, в МИД РФ отметили важность того, что Международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма.