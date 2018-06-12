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Лукашенко заявил о готовности к проведению Высшего госсовета Союзного государства 19 июня

Международная панорама
12 июня, 12:37 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, июня. /ТАСС

В повестку дня ВГС включены девять вопросов, среди которых программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы

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МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к проведению 19 июня заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России в Минске. Об этом он сообщил во вторник на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент ТАСС.

"Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае, встречаясь с [президентом РФ] Путиным на полях саммита [ШОС], мы констатировали тот факт, что все готово к проведению ВГС", - сказал Лукашенко. При этом предложил госсекретарю еще раз обсудить повестку дня. "Возможно, есть еще вопросы, возникшие в ходе обсуждения и согласования повестки дня, я хочу быть в курсе дела, может, появились предложения по ее дополнению", - сказал Лукашенко.

По словам Рапоты, повестка дня подготовлена. "Помимо повестки дня, есть некоторые вопросы, которые, возможно, потребуют Вашего внимания и Владимира Путина", - сказал он.

В повестку дня ВГС включены девять вопросов, среди них - темы об итогах торгово-экономического сотрудничества двух стран за 2017 год, о программе согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства, о ходе выполнения решений ВГС.

Ранее Лукашенко сообщил, что вопрос пограничного контроля на общей с Россией границе будет обсуждаться во время предстоящего в июне заседания ВГС. Президент заявил, что страна может закрыть границу с Россией в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы. Предыдущее заседание Высшего госсовета Союзного государства состоялось в июне 2017 года в Москве.

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