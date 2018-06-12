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Для решения проблемы КНДР Япония будет сотрудничать с США, Южной Кореей, Китаем и Россией

Международная панорама
12 июня, 12:38 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июня. /ТАСС

Синдзо Абэ поблагодарил Дональда Трампа за то, что он поднял тему похищенных японских граждан во время саммита в Сингапуре

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ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Япония будет тесно сотрудничать с США и Южной Кореей, а также с Китаем и Россией с целью решения проблем ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом во вторник заявил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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"Для решения [этих проблем] мы приложим все усилия в сотрудничестве с США и Южной Кореей, а также с Китаем и Россией", - сказал он, комментируя итоги встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

По словам Абэ, этот саммит стал важным шагом на пути к урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Он также поблагодарил Трампа за то, что тот поднял тему похищенных японских граждан на встрече с лидером КНДР.

 

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