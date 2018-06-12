ВС Турции останутся на севере Ирака до полного уничтожения террористов

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции сохранят свое присутствие на севере Ирака до тех пор, пока регион не будет очищен от всех террористов. Об этом заявил во вторник министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в беседе с редакторами Anadolu Agency.

"По указанию нашего президента была начата операция, в рамках которой мы будем оставаться [на севере Ирака] до полного уничтожения террористов. Теперь мы будем постоянно находиться на севере Ирака, пока не уничтожим всех боевиков, - сказал глава минообороны Турции". С начала года на севере Ирака уничтожено уже более 500 террористов, уточнил он.

По словам Джаникли, подобные действия Турции "не наносят ущерб какой-либо другой стране в вопросах территориальной целостности".

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил 3 июня о том, что турецкие военные продвигаются в сторону иракского Кандиля. 11 июня президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз сообщил о намерении республики очистить север Ирака от террористов. По его словам, ВС страны "иссушат террористическое болото" на севере Ирака, как это было сделано в сирийских регионах Африн, Джараблус, Эль-Баб и Аазаз.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Северном Ираке, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.