ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжит региональные консультации по Сирии после состоявшейся в понедельник в Египте встречи с главой МИД этой страны Самехом Шукри. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Отделения ООН в Женеве Алессандра Веллуччи.

"Специальный посланник де Мистура провел обстоятельные консультации по сирийскому политическому процессу вчера [11 июня] в Каире с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри. Спецпосланник продолжит в ближайшие дни региональные консультации", - сказала она.

Ранее пресс-служба ООН сообщила, что 9 июня эмиссар ООН провел консультации по сирийскому политическому процессу в Тегеране, а 6 июня - в Стамбуле. При этом в Турции он встретился как с представителями властей этой страны, так и сирийской оппозиции - Сирийским комитетом по переговорам и Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии.