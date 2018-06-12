Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется

Международная панорама
12 июня, 13:08 дата обновления: 12 июня, 13:31 UTC+3

По словам президента США, Джастин Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил ошибку, которая будет "стоить ему больших денег". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник в интервью телеканалу ABC, комментируя высказывания главы канадского правительства на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Смотрите также

Саммит G7 завершился в Twitter

"Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег", - сказал Трамп.

По его словам, лидеры стран "семерки" "были счастливы" в последний день саммита, который завершился в минувшую субботу. "А потом он [Трюдо] выдал нечто немного оскорбительное", - пояснил президент. Тем не менее Трамп признался, что хорошо относится к канадскому премьеру.

В субботу американский лидер заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
Страны
США Канада Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
2
Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется
3
Источник: двое полицейских погибли при ЧП с катамараном на Волге
4
Умер кардиохирург Яков Бранд
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
МАГАТЭ готово начать ядерные проверки КНДР по запросу вовлеченных в денуклеаризацию стран
7
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости