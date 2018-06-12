Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил ошибку, которая будет "стоить ему больших денег". Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник в интервью телеканалу ABC, комментируя высказывания главы канадского правительства на пресс-конференции по итогам саммита G7.

"Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег", - сказал Трамп.

По его словам, лидеры стран "семерки" "были счастливы" в последний день саммита, который завершился в минувшую субботу. "А потом он [Трюдо] выдал нечто немного оскорбительное", - пояснил президент. Тем не менее Трамп признался, что хорошо относится к канадскому премьеру.

В субботу американский лидер заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".