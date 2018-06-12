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Лидеры США и КНДР договорились обменяться официальными визитами

Международная панорама
12 июня, 13:08 UTC+3

В то же время Дональд Трамп отметил, что "место проведения следующей встречи с Ким Чен Ыном пока не определено"

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить Пхеньян, а лидер КНДР Ким Чен Ын, по его словам, принял приглашение посетить Вашингтон.

"В определенное время я поеду [в Пхеньян]. Я с нетерпением жду этого дня. В то же время в подходящее время мы приглашаем Ким Чен Ына в Белый дом. И он принял это предложение, как я сказал, в подходящее время", - сказал американский президент во вторник на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита США - КНДР.

Трамп также заявил, что Вашингтон и Пхеньян "когда- нибудь в скором будущем обменяются дипломатическими миссиями". В то же время Трамп отметил, что "место проведения следующей встречи с Ким Чен Ыном пока не определено".

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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