Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Депутаты Одесского облсовета приняли решение о досрочном сложении депутатского мандата Марии Гайдар. Об этом во вторник сообщила пресс-служба совета.

"Первый вопрос повестки дня касался досрочного прекращения полномочий депутата Одесского областного совета VII созыва Марии Гайдар. За принятие решения проголосовало 54 депутата", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь место Гайдар по итогам голосования займет представитель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Басюк.

Ранее, 10 июня, Гайдар написала заявлении о сложении с себя полномочий по собственному желанию.

С июля 2015 по май 2016 года, она занимала должность заместителя главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили. Она курировала социальные вопросы. В августе 2015 года она получила украинское гражданство и отказалась от российского.