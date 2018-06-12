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Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Международная панорама
12 июня, 13:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Ее место займет представитель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Басюк

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Депутаты Одесского облсовета приняли решение о досрочном сложении депутатского мандата Марии Гайдар. Об этом во вторник сообщила пресс-служба совета.

"Первый вопрос повестки дня касался досрочного прекращения полномочий депутата Одесского областного совета VII созыва Марии Гайдар. За принятие решения проголосовало 54 депутата", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь место Гайдар по итогам голосования займет представитель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Басюк.

Ранее, 10 июня, Гайдар написала заявлении о сложении с себя полномочий по собственному желанию.

С июля 2015 по май 2016 года, она занимала должность заместителя главы Одесской облгосадминистрации в команде Михаила Саакашвили. Она курировала социальные вопросы. В августе 2015 года она получила украинское гражданство и отказалась от российского.

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Саакашвили, Михаил Николаевич
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