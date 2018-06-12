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В Киеве сообщили о частичном разрушении в Торецке дамбы хранилища с химическими отходами

Международная панорама
12 июня, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Хвостохранилище фенольного завода заполнено на 90%

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий сообщило о частичном разрушении дамбы Дзержинского фенольного завода в Торецке, где хранятся около 270 тонн химических отходов.

"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%", - говорится в Twitter ведомства.

По данным экологов, наиболее опасными объектами на подконтрольной Киеву территории являются Авдеевский коксохимический завод, Дзержинский фенольный завод, Донецкая химико-металлургическая фабрика, Азовсталь, Константиновский химический завод, Мариупольский металлургический завод им. Ильича, а также шахты и другие предприятия. Как отмечают специалисты, на всех этих объектах используются или хранятся химические реагенты, если они попадут в почву или грунтовые воды, из-за халатности украинских властей, случится полномасштабная экологическая катастрофа, пострадают сотни тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения.

Экологический вопрос многократно поднимался представителями провозглашенных республик Донбасса на заседаниях Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 12 апреля участникам встречи в Минске удалось договориться о создании специальной международной команды специалистов, которые будут заниматься изучением экологических рисков в связи с подтоплением угольных шахт в Донбассе.

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