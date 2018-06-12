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Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул напишет новую историю совместно с Пхеньяном

Международная панорама
12 июня, 13:29 дата обновления: 12 июня, 13:33 UTC+3

Президент Южной Кореи выразил готовность "оставить позади темные дни войны и конфликта"

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ТАСС, 12 июня. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пообещал во вторник написать "новую историю" с КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Южной Кореи.

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"Оставляя позади темные дни войны и конфликта, мы напишем новую главу о мире и сотрудничестве", - говорится в заявлении.

Президент Южной Кореи приветствовал результаты саммита лидеров КНДР и США, прошедшего во вторник в Сингапуре. "С радостью в сердце приветствую успех исторического саммита Северная Корея - США", - говорится в послании. Мун Чжэ Ин также поздравил президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, похвалив их за "храбрость и смелые решения".

По словам южнокорейского лидера, эта встреча стала "поистине историческим событием", которое может положить конец последнему конфликту времен холодной войны.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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