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Войска США в Южной Корее не получали указаний прекратить военные учения

Международная панорама
12 июня, 13:43 дата обновления: 12 июня, 14:33 UTC+3

Ранее на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Размещенный в Южной Корее американский воинский контингент не получал указаний прекратить проведение военных учений в регионе после того, как об этом заявил президент Дональд Трамп в Сингапуре по итогам саммита США - КНДР. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщила официальный представитель американских войск в Республике Корея подполковник Дженнифер Лаветт.

"Командование [сил США в республике] не получало новых указаний по выполнению или прекращению [проведения] военных учений, включая и запланированные на эту осень военные маневры Ulchi Freedom Guardian", - сказала она.

"По согласованию с нашими южнокорейскими партнерами мы будем придерживаться своей текущей военной концепции, пока не получим новые указания от министерства обороны и/или Индо-Тихоокеанского командования (бывшее Тихоокеанское командования (ПАКОМ) - прим. ТАСС)", - пояснила Лаветт.

Ранее во вторник в Сингапуре Трамп пообещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее.

В Республике Корея дислоцированы 28,5 тыс. военнослужащих США.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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