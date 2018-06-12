Войска США в Южной Корее не получали указаний прекратить военные учения

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Размещенный в Южной Корее американский воинский контингент не получал указаний прекратить проведение военных учений в регионе после того, как об этом заявил президент Дональд Трамп в Сингапуре по итогам саммита США - КНДР. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщила официальный представитель американских войск в Республике Корея подполковник Дженнифер Лаветт.

"Командование [сил США в республике] не получало новых указаний по выполнению или прекращению [проведения] военных учений, включая и запланированные на эту осень военные маневры Ulchi Freedom Guardian", - сказала она.

"По согласованию с нашими южнокорейскими партнерами мы будем придерживаться своей текущей военной концепции, пока не получим новые указания от министерства обороны и/или Индо-Тихоокеанского командования (бывшее Тихоокеанское командования (ПАКОМ) - прим. ТАСС)", - пояснила Лаветт.

Ранее во вторник в Сингапуре Трамп пообещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее.

В Республике Корея дислоцированы 28,5 тыс. военнослужащих США.