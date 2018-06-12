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Медведчук: встреча глав МИД "четверки" подтвердила безальтернативность минских соглашений

Международная панорама
12 июня, 13:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Лидер движения "Украинский выбор - Право народа" заявил, что соглашения должны выполняться в полном объеме в части вопросов безопасности и в политической составляющей

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" подтвердила незыблемость и безальтернативность минских соглашений. Об этом заявил во вторник лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, комментируя переговоры в Берлине министров иностранных дел России, Украины, ФРГ и Франции.

"Это мощный удар по позиции "партии войны", представители которой поспешили похоронить достигнутые в Минске договоренности", - уверен политик.

Медведчук напомнил, что минские соглашения должны выполняться в полном объеме, как в части вопросов безопасности (прекращение огня, отвод тяжелых вооружений), так и в политической составляющей. При этом политик отметил, что отказ выполнять эти пункты "спровоцировали эскалацию конфликта и затормозили вопрос обмена удерживаемыми лицами".

"Если мы хотим сдвинуться с мертвой точки, если хотим разблокировать переговорный процесс, то должны перейти к реализации "Комплекса мер по выполнению минских соглашений". Для этого необходимо провести конституционную реформу, принять закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также закон о проведении выборов в Донбассе (они предусмотрены минскими соглашениями)", - считает Медведчук.

По его убеждению, также необходимо "обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", что позволит провести обмен удерживаемыми лицами на основе принципа "всех на всех".

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