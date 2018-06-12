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Могерини назвала саммит США и КНДР ключевым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
12 июня, 14:03 дата обновления: 12 июня, 14:13 UTC+3

В заявлении верховного представителя ЕС говорится, что целью диалога с Пхеньяном "является полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация"

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БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Саммит США и КНДР в Сингапуре закрепил достижения в межкорейском диалоге и стал ключевым и необходимым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

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"Этот саммит стал ключевым и необходимым шагом для развития позитивных достижений в межкорейских отношениях, - подчеркнула она. - Их стратегической целью, разделяемой всем международным сообществом, является полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова", - отмечается в заявлении.

Могерини подчеркнула готовность ЕС "активно поддерживать режим нераспространения и оказывать содействие для упрощения следующих этапов переговоров для достижения долгосрочного мира, безопасности процветания на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия".

Лидеры США и КНДР провели во вторник переговоры. Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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