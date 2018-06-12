МАГАТЭ готово начать ядерные проверки КНДР по запросу вовлеченных в денуклеаризацию стран

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приветствует заявление лидеров США и КНДР о приверженности Пхеньяна денуклеаризации Корейского полуострова и готово начать ядерные проверки в КНДР. Об этом заявил во вторник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано по итогам саммита США и КНДР в Сингапуре.

"Я приветствую сегодняшнее совместное заявление президента США [Дональда] Трампа и лидера КНДР Кима [Чен Ына] на саммите в Сингапуре, в котором содержится приверженность КНДР полной денуклеаризации Корейского полуострова, - говорится в заявлении Амано. - МАГАТЭ будет внимательно следить за переговорами, которые будут проводиться между двумя странами для реализации итогов саммита США и КНДР. МАГАТЭ готово предпринять меры по проверкам в КНДР, которые могут быть запрошены вовлеченными странами и с разрешения Совета управляющих МАГАТЭ".

12 июня лидеры США и КНДР провели переговоры во вторник. Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

МАГАТЭ и КНДР

Генеральный директора МАГАТЭ 4 июня в своем докладе Совету управляющих агентства сообщал, что МАГАТЭ и представители КНДР активизировали работу по возможному возвращению деятельности агентства в эту страну с учетом актуального развития ситуации вокруг ядерной проблемы Пхеньяна. По его словам, двусторонняя рабочая группа была сформирована еще в прошлом году, и она активизировала работу по созданию условий, при которых агентство сможет незамедлительно возобновить свою деятельность.

Кроме того, МАГАТЭ внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерной программы КНДР и сохраняет готовность сыграть существенную роль в контроле за ядерной программой, если между вовлеченными странами будет достигнут политический консенсус. Гендиректор МАГАТЭ также вновь призвал КНДР полностью выполнить обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, незамедлительно возобновить сотрудничество с агентством, решить все неурегулированные вопросы, возникшие в результате отсутствия в стране инспекторов агентства.

Ситуация на Корейском полуострове оставалась крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ последние годы. В июле и августе прошлого года КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Оно стало шестым ядерным испытанием КНДР.

21 апреля этого года лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пхунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. Затем КНДР полностью демонтировала полигон в Пхунгери.