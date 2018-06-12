Медведчук в День России пожелал скорого восстановления отношений с Украиной

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук верит, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Россией восстановятся. Об этом он заявил во вторник по случаю Дня России.

"Убежден, что временщикам в украинской власти не удастся разрушить эти многовековые узы братства. Верю, что именно благодаря этой нерушимой связи и мудрости наших народов дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Россией восстановятся. И это станет новой страницей истории украинского государства - истории возрождения и процветания", - написал Медведчук в Facebook.

Он отметил, что "партия войны", формирующая новую государственную политику Украины, в восстановлении добрососедских отношений между странами не заинтересована, но в этом заинтересованы миллионы рядовых украинцев, которые, вопреки антироссийской истерии и нагнетанию атмосферы вражды и ненависти, сохраняют дружеские отношения с россиянами.

"12 июня - День России. Вряд ли об этой дате вспомнят представители украинской власти - власти, в угоду чужим геополитическим интересам разрушающей добрососедские отношения с Россией как крупнейшим экономическим партнером, власти, сознательно сеющей семена ненависти к россиянам, с которыми украинцев связывают и общая многовековая история, и культура, и традиции", - отметил Медведчук.