Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведчук в День России пожелал скорого восстановления отношений с Украиной

Международная панорама
12 июня, 14:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Лидер движения "Украинский выбор - Право народа" добавил, что в этом заинтересованы "миллионы рядовых украинцев", которые сохраняют дружеские отношения с россиянами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук верит, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Россией восстановятся. Об этом он заявил во вторник по случаю Дня России.

"Убежден, что временщикам в украинской власти не удастся разрушить эти многовековые узы братства. Верю, что именно благодаря этой нерушимой связи и мудрости наших народов дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Россией восстановятся. И это станет новой страницей истории украинского государства - истории возрождения и процветания", - написал Медведчук в Facebook.

Он отметил, что "партия войны", формирующая новую государственную политику Украины, в восстановлении добрососедских отношений между странами не заинтересована, но в этом заинтересованы миллионы рядовых украинцев, которые, вопреки антироссийской истерии и нагнетанию атмосферы вражды и ненависти, сохраняют дружеские отношения с россиянами.

"12 июня - День России. Вряд ли об этой дате вспомнят представители украинской власти - власти, в угоду чужим геополитическим интересам разрушающей добрососедские отношения с Россией как крупнейшим экономическим партнером, власти, сознательно сеющей семена ненависти к россиянам, с которыми украинцев связывают и общая многовековая история, и культура, и традиции", - отметил Медведчук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма
2
МАГАТЭ готово начать ядерные проверки КНДР по запросу вовлеченных в денуклеаризацию стран
3
Умер кардиохирург Яков Бранд
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Трамп: премьер Канады по итогам саммита G7 совершил ошибку, которая дорого ему обойдется
6
Капитан столкнувшегося с баржей катамарана на Волге был пьян
7
Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости